Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры

"Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт, в случае если путешествие планировалось в период с начала действия ограничений, предусмотренных указанной статьей, до 1 июня 2020 г.", - говорится в документе. Средства будут направляться из фонда персональной ответственности туроператора. Туроператоры должны будут до 15 апреля 2020 года представить в ассоциацию "Турпомощь" уведомления о возврате денег туристам.

Туроператор, не представивший такое уведомление, должен будет перечислить ежегодный взнос за 2020 год в фонд персональной ответственности не позднее 15 апреля 2021 года.

Фонд персональной ответственности туроператоров создан за счет отчислений туроператоров, работающих на рынке выездного туризма. Сейчас в фонде накоплено около 1,6 млрд рублей.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, меры правительства нацелены на то, чтобы поддержать бизнес и не допустить ухода игроков с рынка.

"Возможность использовать деньги, предназначенные для уплаты в фонд персональной ответственности или средства самого фонда, при сохранении финансовой гарантии деятельности, позволит туроператорам иметь дополнительную возможность управления собственными средствами для выполнения операций с клиентами, и поддержания собственной деятельности, включая реализацию обязательств перед сотрудниками и иные обязательства", - пояснила она журналистам.

Сегодня, 8 марта правительство России также выделило средства на компенсацию затрат туроператоров по приобретению авиабилетов на зарубежные направления. Как заявила Зарина Догузова, Ростуризм в ближайшее время начнет принимать заявки от туроператоров на возмещение их убытков по зарубежным авиаперевозкам.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции Россия в марте полностью приостановила международное авиасообщение. Полностью прекращена продажа зарубежных туров.