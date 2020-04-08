Постановление правительства Орловской области от 8 апреля 2020 года № 220 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 19 марта 2020 года № 155 "О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Орловской области"

Правительство Орловской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Орловской области от 19 марта 2020 года № 155 "О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Орловской области" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:

"3.5. Обеспечить на рабочих местах соблюдение работниками социальной дистанции не менее 1 метра друг от друга, а также соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности.";

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.";

3) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.".

Председатель Правительства Орловской области А.Е.Клычков







