Указ губернатора Орловской области от 8 апреля 2020 года № 163 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Орловской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в преамбуле слова "от 2 апреля 2020 года №" заменить словами "от 2 апреля 2020 года № 239";

2) в приложении 1:

а) в разделе I:

абзац первый пункта 1изложить в следующей редакции:

"1. Временно приостановить на территории Орловской области:";

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Ограничения, предусмотренные подпунктами "в" - "д" пункта 1 настоящего указа, не распространяются на организации, определенные постановлением Правительства Орловской области, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".";

б) в разделе II:

в графе 2 строки 1.11 после слов "коронавирусной инфекции" дополнить словами "среди работников";

графу 2 строки 2.9 изложить в следующей редакции:

"Организация и обеспечение контроля температуры тела пассажиров, прибывших на территорию Орловской области и проходящих через здание железнодорожного вокзала "Орел", вызова скорой медицинской помощи для оказания медицинской помощи лицам с повышенной температурой тела с обеспечением изоляции указанных пассажиров до приезда бригады скорой медицинской помощи";

графу 2 строки 3.8 изложить в следующей редакции:

"Обеспечение возможности оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций в соответствии с действующим законодательством";

в графе 2 строки 3.10 слово "обучения" заменить словом "инструктажа";

дополнить строкой 3.16 следующего содержания:

3.16 - Оказание всеми доступными и возможными формами и способами содействия в соблюдении работниками в возрасте старше 60 лет, а также прибывшими на территорию Орловской области с территории иных субъектов Российской Федерации, самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе путем перевода на дистанционную работу, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков, иных мер - Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Орловской области - по мере необходимости

3) в приложении 2:

а) пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции:

"2. Гражданам в возрасте старше 65 лет обеспечить самоизоляцию в местах проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, а также обеспечения первоочередных потребностей жизнедеятельности.

Режим самоизоляции, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, может не применяться к руководителям и работникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования и у работодателя которых отсутствует объективная возможность по их переводу на дистанционный режим работы или оформлению отпуска в соответствии с трудовым законодательством. В данном случае трудовая деятельность осуществляется с соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по месту работы.";

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Гражданам в возрасте от 60 до 65 лет, лицам, имеющим заболевания согласно приложению к настоящему порядку, обеспечить самоизоляцию в местах проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, а также обеспечения первоочередных потребностей жизнедеятельности.

Режим самоизоляции, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, может не применяться к руководителям и работникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования и у работодателя которых отсутствует объективная возможность по их переводу на дистанционный режим работы или оформлению отпуска в соответствии с трудовым законодательством. В данном случае трудовая деятельность осуществляется с соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по месту работы.";

в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:

"Граждане, указанные в абзаце первом настоящего пункта, обязаны не позднее дня прибытия на территорию Орловской области проинформировать об этом медицинскую организацию Орловской области, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, в зоне территориального обслуживания которой находится адрес фактического места жительства (пребывания) гражданина.

Срок самоизоляции для граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в случае необходимости выезда за пределы Орловской области сокращается до дня такого выезда.

В случае если граждане, указанные в абзаце первом настоящего пункта, осуществляют трудовую деятельность на территории Орловской области и у работодателя отсутствует объективная возможность по их переводу до истечения срока самоизоляции на дистанционный режим работы или оформлению отпуска в соответствии с трудовым законодательством, срок самоизоляции сокращается до дня необходимости выхода на работу.

Не допускается выход на работу граждан с повышенной температурой и (или) с признаками инфекционного заболевания. В данном случае граждане обязаны обратиться в медицинскую организацию Орловской области, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, в зоне территориального обслуживания которой находится адрес фактического места жительства (пребывания) гражданина, путем вызова врача на дом.";

г) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Лицам, не указанным в пунктах 2-4 настоящего порядка, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в установленном порядке, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Орловской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в установленном порядке (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в установленном порядке, выгула домашних животных, выноса отходов.";

д) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:

"4.2. Ограничения, установленные пунктами 2-4.1 настоящего указа, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.";

е) дополнить приложением согласно приложению к настоящему указу.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков





Приложение к указу Губернатора Орловской области от 8 апреля 2020 г. № 163





Приложение к Особому порядку передвижения на территории Орловской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки

Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу E10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы* - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, № 18.3 - № 18.5.

6. Новообразования из числа**:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации*, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 - C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81-C96, D46.

* При самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

** Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







