Новости

Мишустин назвал НДС более справедливым, чем налог с продаж 08.04.2020
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса 08.04.2020
Мишустин не поддержал сокращение экзаменов ЕГЭ до одного 08.04.2020
У переболевших коронавирусом без симптомов выявили осложнения на легкие 08.04.2020
СК возбудил дело после пожара в доме престарелых в Москве 08.04.2020
Легендарный кантри-музыкант Джон Прайн умер от коронавируса 08.04.2020
Сын президента Сербии заражен коронавирусом и госпитализирован 08.04.2020
Мишустин раскритиковал регионы за неточности в отчетах по коронавирусу 08.04.2020
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух 08.04.2020
Губернаторам поручено направлять все запросы по коронавирусу в Информцентр 08.04.2020
Пожару в доме престарелых в Москве присвоен третий уровень сложности 08.04.2020
В Москве горит дом престарелых 08.04.2020
Число умерших от COVID-19 по всей Европе превысило 60 тысяч человек 08.04.2020
Папа римский осудил попытки нажиться на коронавирусе 08.04.2020
Какие дополнительные запреты вводят во Франции из-за коронавируса 08.04.2020
Андрей Воробьев рассказал о состоянии больных COVID-19 08.04.2020
Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости 08.04.2020
Путин поручил прописать, на какие работы можно тратить субсидии в борьбе с COVID 08.04.2020
В штате Нью-Йорк за сутки умерли от коронавируса более 700 человек 08.04.2020
В Италии за сутки выздоровело рекордное количество человек 08.04.2020
В Мордовии ввели местные надбавки для медиков, борющихся с COVID-19 08.04.2020
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской НПО 08.04.2020
Техас предложил сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки 08.04.2020
Путин попросил не прекращать региональные выплаты врачам 08.04.2020
Горбольница Армянска стала очагом коронавируса 08.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 23:42
Рубрика: Общество

У переболевших коронавирусом без симптомов выявили осложнения на легкие

Текст: Тимур Алимов

У пассажиров лайнера Diamond Princess, переболевших COVID-19 без проявления симптомов, было выявлено поражение легких. Заявление об этом обнародовали японские медики по итогам анализа данных компьютерной томографии (КТ) грудной клетки пациентов.

Как отметили ученые, клиническое течение заболевания новым штаммом коронавируса с выраженными признаками в настоящее время достаточно хорошо известно, на это направлено большинство исследований. Однако выяснилось, что у пациентов с бессимптомным COVID-19 довольно часто возникают субклинические изменения. Речь, в частности, о патологических процессах в легочной ткани, известных под общим термином "матовое стекло".

Фото: Сергей Новиков/РГ
Как американская блокада во время пандемии ударила по Острову Свободы

Врачи изучили КТ 104 пациентов в возрасте от 25 до 93 лет. У 76 человек болезнь протекала без внешних признаков, то есть у них отсутствовали кашель и одышка, а температура тела не поднималась выше 37,5 градуса. Из этого числа у 41 пациента в легких были выявлены аномальные помутнения, согласующиеся с вирусной пневмонией.

Сравнение симптоматических и бессимптомных случаев показало сходство по участкам поражения легочной ткани - COVID-19, как правило, затрагивает левую и правую нижние доли легких. Степень тяжести повреждений у пациентов без признаков болезни ниже, однако их частота примерно одинакова.

По словам ученых, причина субклинических проявлений при новом коронавирусе пока остается неясной. Такой эффект не фиксировался ни при Ближневосточном респираторном синдроме (MERS-CoV), ни при вспышке распространения атипичной пневмонии (SARS-Cov). Данный факт указывает на необходимость тщательного изучения механизма воздействия COVID-19 на организм человека, а также более тщательное принятие клинических решений особенно в бессимптомных случаях.

Общество Наука Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух
Путин: Безработным родителям будут выплачивать по 3 тысячи в месяц на ребенка
Мишустин разъяснил порядок вывоза граждан РФ по спискам с "Госуслуг"
Аналитики Банка России не исключили второй волны вируса к концу года
ВТО обязала Украину выполнить требование РФ по спору до 15 сентября
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ