У переболевших коронавирусом без симптомов выявили осложнения на легкие

У пассажиров лайнера Diamond Princess, переболевших COVID-19 без проявления симптомов, было выявлено поражение легких. Заявление об этом обнародовали японские медики по итогам анализа данных компьютерной томографии (КТ) грудной клетки пациентов.

Как отметили ученые, клиническое течение заболевания новым штаммом коронавируса с выраженными признаками в настоящее время достаточно хорошо известно, на это направлено большинство исследований. Однако выяснилось, что у пациентов с бессимптомным COVID-19 довольно часто возникают субклинические изменения. Речь, в частности, о патологических процессах в легочной ткани, известных под общим термином "матовое стекло".

Врачи изучили КТ 104 пациентов в возрасте от 25 до 93 лет. У 76 человек болезнь протекала без внешних признаков, то есть у них отсутствовали кашель и одышка, а температура тела не поднималась выше 37,5 градуса. Из этого числа у 41 пациента в легких были выявлены аномальные помутнения, согласующиеся с вирусной пневмонией.

Сравнение симптоматических и бессимптомных случаев показало сходство по участкам поражения легочной ткани - COVID-19, как правило, затрагивает левую и правую нижние доли легких. Степень тяжести повреждений у пациентов без признаков болезни ниже, однако их частота примерно одинакова.

По словам ученых, причина субклинических проявлений при новом коронавирусе пока остается неясной. Такой эффект не фиксировался ни при Ближневосточном респираторном синдроме (MERS-CoV), ни при вспышке распространения атипичной пневмонии (SARS-Cov). Данный факт указывает на необходимость тщательного изучения механизма воздействия COVID-19 на организм человека, а также более тщательное принятие клинических решений особенно в бессимптомных случаях.