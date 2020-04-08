Песков прокомментировал возможность изменения сроков режима самоизоляции

Вчера на совещании, которое провел президент с экспертами, не ставилась цель принять решение о продлении или сокращении режима нерабочих дней. Превалировала точка зрения, что режим самоизоляции - единственно правильное решение, чтобы разорвать цепочки распространения коронавируса. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вчера не было цели принять решение. Был разговор, чтобы понять рекомендации медиков, возможности по профилактике, по предупреждению распространения и обменяться мнениями по поводу возможных траекторий развития динамики", - уточнил представитель Кремля.

Участники согласились, что эффект от режима, установленного сейчас, будет понятен во второй половине следующей недели.

"Мы имеем возможность исходить из опыта других стран: и Европы, и Азии, и США, и, уже отталкиваясь от этого, принимать наиболее верное решение", - сказал Песков. На вопрос, значит ли это, что будет принято в конце следующей недели решение по режиму нерабочих дней, пресс-секретарь главы государства ответил: "Было бы преждевременно и опрометчиво так говорить. Пока не прошло достаточное время, чтобы в ретроспективе понять динамику развития после того, как были ограничены социальные контакты".