Потерявшие работу родители получат по 3000 рублей на каждого ребенка

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал Указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал. По пять тысяч рублей можно будет получать ежемесячно на каждого ребенка до трех лет включительно. Сегодня же на совещании с губернаторами президент рассказал еще об одной категории, которую поддержит государство. Это семьи с детьми, где родители потеряли работу.

"Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости, три месяца будут выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, а именно - по 12 130 рублей", - уточняет Анна Кузнецова.

В аппарате детского уполномоченного "РГ" подробно объяснили порядок выплат. Предположим, что во время карантина папа потерял работу. В семье трое несовершеннолених. Это значит, что папа получит девять тысяч рублей за каждого ребенка, плюс пособие по безработице в размере 12 300 рублей - итого 21 300 рублей.

При этом потерявшему работу отцу, чтобы получить пособия, следует обратиться в службу занятости. Как это сделать в карантин? Скорее всего, ответ на этот вопрос появится в ближайшее время. Президентом было поручено организовать оформление таких пособий безработным родителям в ускоренном или дистанционном формате.

Кроме этого, по словам Анны Кузнецовой, для избежания бюрократической волокиты будет автоматически продлено действие документов, удостоверяющих личность, а также расширены параметры кредитных каникул, и многое другое, что может облегчить ситуацию для родителей, семей с детьми в этот непростое для всех нас время.

Анна Кузнецова надеется, что многие родители на сегодняшнем совещании президента с губернаторами услышали ответы на свои вопросы. Она отметила, что количество обращений в аппарат детского омбудсмена сильно увеличилось за последние дни.