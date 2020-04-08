Путин: Безработным родителям будут выплачивать по 3 тысячи в месяц на ребенка

- Особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные, - подчеркнул президент.

Новые выплаты, объяснил он, дополнят пособия по безработице и те выплаты, которые уже положены семьям с детьми.

- Предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка, - заявил глава государства.

Отметим, что накануне президент подписал Указ о дополнительной поддержке семей с детьми на период борьбы с коронавирусом. Для данной категории граждан были введены выплаты в размере 5 тысяч рублей ежемесячно. На получение средств могут рассчитывать семьи с детьми, которые имеют или ранее имели право на материнский капитал. Срок предоставления выплат - три месяца. Они положены на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.