Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.04.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Провалившуюся в России автомобильную марку бросили на произвол судьбы

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба SsangYong. Фото: Пресс-служба SsangYong.
Фото: Пресс-служба SsangYong.

Индийский промышленный концерн Mahindra&Mahindra остановил реализацию плана по реорганизации входящей в него корейской компании SsangYong Motor. Причиной всему - урезание расходов, к которому активно приступили в Mahindra&Mahindra из-за кризиса в национальной экономике, спровоцированного борьбой с эпидемией коронавирусной инфекции.

Вместо предусмотренных планом реорганизации 423 миллионов долларов инвестиций к 2022 году, SsangYong предложена единовременная ссуда на 40 миллиардов вонов (32,34 миллиона долларов) на рефинансирование задолженности и мандат на поиск инвесторов на рынке.

Фото: Пресс-служба BMW.
BMW: электротяга - не повод отказываться от больших "ноздрей"

Mahindra&Mahindra вошел в капитал SsangYong Motor Co. в 2010 году, когда корейская компания находилась в неудовлетворительном финансовом состоянии после кризиса 2008 года. На сегодняшний день индийский концерн владеет тремя четвертями акций SsangYong.

В этом году SsangYong планировал оживить упавшие почти до нуля продажи в странах Европейского союза электромобилем на базе свежего компактного кроссовера Korando четвертого поколения.

Товарную машину подготовили к демонстрации на Женевском автосалоне в марте, который стал одним из первых масштабных мероприятий, отмененных в связи с пандемией.

Почему машины советской милиции красили в желтый цвет
АвтоВАЗ поделился архивными фото в честь 50-летнего юбилея
#SsangYong