Провалившуюся в России автомобильную марку бросили на произвол судьбы

Индийский промышленный концерн Mahindra&Mahindra остановил реализацию плана по реорганизации входящей в него корейской компании SsangYong Motor. Причиной всему - урезание расходов, к которому активно приступили в Mahindra&Mahindra из-за кризиса в национальной экономике, спровоцированного борьбой с эпидемией коронавирусной инфекции.

Вместо предусмотренных планом реорганизации 423 миллионов долларов инвестиций к 2022 году, SsangYong предложена единовременная ссуда на 40 миллиардов вонов (32,34 миллиона долларов) на рефинансирование задолженности и мандат на поиск инвесторов на рынке.

Mahindra&Mahindra вошел в капитал SsangYong Motor Co. в 2010 году, когда корейская компания находилась в неудовлетворительном финансовом состоянии после кризиса 2008 года. На сегодняшний день индийский концерн владеет тремя четвертями акций SsangYong.

В этом году SsangYong планировал оживить упавшие почти до нуля продажи в странах Европейского союза электромобилем на базе свежего компактного кроссовера Korando четвертого поколения.

Товарную машину подготовили к демонстрации на Женевском автосалоне в марте, который стал одним из первых масштабных мероприятий, отмененных в связи с пандемией.