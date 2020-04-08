Путин поручил доплатить медикам за борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин объявил новую меру для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. А именно на три месяца, начиная с апреля, будет установлена специальная федеральная выплата специалистам, которые непосредственно работают с инфицированными.

Об этом президент заявил на совещании с руководителями российских регионов по борьбе с коронавирусом.

Глава государства напомнил, что власти предусмотрели дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку.

- Средства из федерального бюджета на эти цели - более 10 миллиардов рублей - выделены и в ближайшее время поступят в регионы, - сообщил Путин. - Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек.

Он добавил, что считает необходимым реализовать еще одну меру.

- А именно на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем, - пояснил президент.

Он назвал конкретные суммы доплат.

Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, она составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала - фельдшеров, медсестер - 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц.

Врачи скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 тысяч рублей.

- Повторю, такие специалисты находятся на передовой, - подчеркнул глава государства. - Поэтому будем исходить именно из этой терминологии и из этой ситуации.

Он назвал правильным принять и еще одно решение: а именно - установить для указанных медиков повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета.

- Так, как это сделано для личного состава Вооруженных Сил России, - пояснил Путин.