Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически

Те, кто с марта потерял работу, смогут получать автоматически пособия по верхней планке (в размере МРОТ). Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса.

Все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, предложил Владимир Путин. Напомним, что она приравнена к МРОТ - 12 тысяч 130 рублей. При этом процедура оформления пособия должна быть простой и необременительной, дистанционной.

"Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям", - подчеркнул президент. Глава государства также попросил правительство отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.