Путин призвал губернаторов действовать быстро и профессионально

Глава государства перед совещанием с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России отметил, что неотложной общей задачей является повышенная готовность медучреждений, наращивание их возможностей. Средства для этого уже выделены и поступили в субъекты.

Путин выразил надежду на то, что создаваемые резервы не потребуются в полном объеме, но нужно быть готовым бороться за жизнь каждого человека.

"Полагаю, вы понимаете, насколько высока ваша, ваша личная ответственность, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно. Прошу вас действовать быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днем и каждым рублем", - обратился президент к губернаторам.

Кроме того, он призвал заранее решать все организационные и кадровые вопросы, создавать бригады специалистов, способных работать с новым оборудованием, в больницах, которые перепрофилируются для лечения людей с COVID-19.

"При этом поручаю Министерству финансов дать регионам возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах", - отметил Владимир Путин, попросив глав субъектов отдельно доложить о предложениях на этот счет.

Глава государства подчеркнул, что за такую "свободу маневра, будем и строго спрашивать", оценивать результат по реальной готовности к оказанию помощи пациентам с тяжёлым течением болезни.