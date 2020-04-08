В период самоизоляции улицы столицы опустели. По данным городского департамента транспорта, они стали свободнее на 85% по сравнению со временем до введения режима повышенной готовности. В этой ситуации Центр организации дорожного движения начал перевод светофоров на режим выходного дня.

- Решено перевести около 5 тысяч светофоров на режим выходного дня. Это не значит, что светофоры будут "мигать желтым", напротив, их перенастройка поможет пешеходам и автомобилистам меньше ждать "зеленого" сигнала, - рассказали "РГ" в пресс-службе ЦОДД. - Большей части светофоров поменяют настройку дистанционно из ситуационного центра, другие перенастроят вручную дежурные бригады. В частности, изменения затронут крупные магистрали, а также улицы вблизи крупных жилых кварталов.

Остальные "дорожные регулировщики" продолжат работать в привычном режиме, ведь среди них есть и умные светофоры, которые не нуждаются в специальной настройке. Они сами с помощью датчиков, вмонтированных в асфальт, анализируют обстановку и включают нужный сигнал, отдавая приоритет общественному транспорту.

Напомню, в столице на фоне режима самоизоляции сократился пассажиропоток на всех видах транспорта. Во вторник, к примеру, пассажиров в метро было на 80% меньше, чем три недели назад. Автомобилей на дорогах оказалось на 54% меньше, а число ДТП сократилось на 86%.