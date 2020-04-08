Названы самые угоняемые в Москве марки машин

Лидерами печального рейтинга угонов автомобилей в Москве по итогам прошлого года стали Toyota и Lexus. В топ-10 вошли сразу семь моделей этих производителей.

Наиболее популярной среди угонщиков стала Toyota Camry - 0,68 процента случаев. Годом ранее в аналогичном рейтинге эта модель была на втором месте. Второе место занял внедорожник Lexus LX (0,54 процента), опустившись с первого места по результатам 2018 года.

Далее следуют Toyota Land Cruiser (0,53 процента), Toyota Land Cruiser Prado (0,50 процента), Toyota RAV4 (0,34 процента). Последняя попала в список впервые.

Вторую пятерку открывает Hyundai Santa Fe (0,33 процента), Lexus NX (0,29), KIA Rio (0,26), Lexus RX (0,23) и BMW 5-series (0,22). В прошлогоднем рейтинге были также Kia Optima, Mazda CX-5 и Hyuindai Solaris, покинувшие в этом году топ-10 по числу угонов. Рейтинг подготовила компания "Альфастрахование" по итогам обращений владельцев автомобилей для возмещения ущерба.

Ночью угоны чаще всего случаются на парковках во дворах жилых домов, днем - на стоянках возле торговых центров. Чаще всего угонщики взламывают двери или замок зажигания. Нередко воры просто разбивают стекло двери, чтобы залезть внутрь машины и завести ее.

Директор департамента страховых выплат "Альфастрахование" Александр Харагезов предупредил, что из-за нынешней ситуации количество угонов может вырасти, особенно если на рынке возникнет дефицит автозапчастей.

- Японские и корейские автомобили традиционно являются самыми "любимыми" у преступников. Более бюджетные модели угонщики используют, как правило, для запчастей, а люксовые авто перепродают. При этом Lexus LX и Toyota Camry входят в тройку лидеров по угонам в Москве и Подмосковье четвертый год подряд. Одними из самых высокорисковых являются лизинговые автомобили, угоны которых зачастую специально инсценируются, для перегона машин в ближнее зарубежье. Злоумышленники приобретают модели премиум-класса в лизинг, страхуют их, после чего вывозят за пределы России, - пояснил Александр Харагезов.