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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бизнес-пауза

Торговцам разрешат не платить за аренду
Текст: Ангелина Зеленькова
Торговцы в переходах метро освобождены от арендной платы с 1 марта до 1 июля. Решение принял департамент транспорта.

Метропредприниматели, которые продолжают работать, получат скидку 50 процентов. Остальные - магазины одежды, аксессуаров и сувениров - пока на каникулах. В ближайшее время со всеми арендаторами заключат соглашения о снижении или освобождении их от ежемесячной платы.

Фото: Istock
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По словам Дмитрия Завьялова, завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, это необходимая мера. "Трафик покупателей упал катастрофически и летом не восстановится, поэтому шансы на реальное восстановление оборотов раньше осени нет никаких", - говорит он.

За право торговли предприниматели борются на электронных аукционах, которые проводит департамент по конкурентной политике. Инициаторы - метрополитен (он сдает в аренду места в вестибюлях и переходах метро) и ГБУ "Гормост" (места в подуличных пешеходных переходах). С начала года прошло уже 49 аукционов. Минимальная цена за "квадрат" на старте составляла 3,2 тысячи рублей, максимальная - 20,4 тысячи рублей: чем ближе к центру, тем цена выше. По итогам аукционов минимальная цена за один квадратный метр вырастает до 6,6 тысячи рублей, а иногда и до 76,8 тысячи рублей. Плату предприниматели вносят помесячно, но договор заключается на пять лет, и его досрочный разрыв грозит бизнесмену штрафами. "Через аукционы можно арендовать как отдельные киоски, так и несколько объектов. Их назначение достаточно разнообразное - например, одни из последних победителей аукционов получили возможность открыть точки продажи цветов, оптики, игрушек, а также салоны сотовой связи, оказания фотоуслуг и химчистки", - рассказали "РГ" в департаменте по конкурентной политике.

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