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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: Помощь потерявшим работу считаю важнейшей личной задачей

Текст: Сергей Собянин (мэр Москвы)
Друзья мои, москвичи.

Принимая жесткие меры, направленные на сдерживание COVID-19, мы ни в коем случае не должны забывать об экономике города.

Как бы тяжело ни было, в условиях пандемии нельзя останавливать работу предприятий. Пищевая промышленность, энергетика, оборонка, наука, другие отрасли должны работать, чтобы обеспечивать нормальное функционирование города, давать доходы работающим и создавать заделы на будущее. Остановиться легко - запустить процесс заново невероятно трудно.

Естественно, в нынешних условиях все технологические процессы должны подчиняться строгим требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Считаю, что нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья, крупные проекты благоустройства. Стройка дает самый большой мультипликативный эффект - через производство комплектующих и стройматериалов мы сохраняем миллионы рабочих мест в Москве и по всей России.

Пускать под нож бюджетные инвестиции тоже категорически нельзя. Наоборот, в трудные времена они являются основным инструментом поддержания экономики. Инвестиции - залог уменьшения потерь и быстрого выхода из кризиса. Основной способ поддержки огромного числа москвичей и граждан России сейчас и гарантия возобновления роста экономики в будущем.

В тоже время очень важна и адресная поддержка москвичей, не по своей вине попавших в сложную ситуацию с доходами. В эти дни многие горожане потеряют работу или будут вынуждены временно свернуть свой бизнес.

Помочь им считаю важнейшей личной задачей и задачей правительства Москвы.

Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин объявил о том, что федеральное пособие по безработице 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощенном порядке по заявлению граждан, потерявших работу вне зависимости от прежних доходов. Это очень правильно. Подготовительные работы мы провели и уже с завтрашнего дня начнем выплаты.

Кроме того, глава государства поручил региональным властям разработать дополнительные меры поддержки своих граждан.

В Москве мы уже ввели региональную компенсационную доплату, повышающую размер выплат по безработице до 19 500 рублей в месяц - самый большой в стране. Но по действующему порядку получить эту доплату непросто. А с учетом ограничения передвижения и режима самоизоляции - сложно вдвойне.

Поэтому сегодня я дал поручение разработать максимально технологичный и - в то же время - адресный порядок этой доплаты.

Очевидно, получить её должны те, кому она, действительно, необходима.

С другой стороны, условия получения доплаты должны быть адекватны нынешней ситуации.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Среди прочего - необходимо убрать требование двух безуспешных попыток трудоустройства, которые в "обычные" времена предшествуют признанию гражданина безработным. Ходить на интервью в условиях самоизоляции - невозможно.

Помощь должна приходить быстро. Между подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении средств должно проходить от 3 до 5 дней. Оформление должно осуществляться исключительно в электронном виде. А процедура проверки нуждаемости - должна быть максимально необременительной для граждан.

Новый порядок осуществления региональной компенсационной доплаты безработным будет разработан в ближайшие дни.

Тем не менее, хочу еще раз обратиться к бизнесу. Действия государства, города и владельцев предприятий должны быть ответственными и солидарными. Прошу максимально, насколько возможно, обеспечить доходы своих работников, не "сокращать" их. Ваши работники - основа вашего благополучия, вашего бизнеса и вашего будущего. Очень прошу не забывать об этом.

Но если случится так, что люди останутся без работы и доходов, мы не бросим их в беде.

Ваш мэр,

Сергей Собянин

Источник: блог на сайте sobyanin.ru.

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