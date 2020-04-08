Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Президент на совещании с главами регионов предложил сосредоточиться на ключевых вопросах: борьба с распространением эпидемии коронавируса, защита здоровья и жизни, безопасность людей, обеспечение устойчивости экономики, сохранение занятости и доходов граждан.

Общая неотложная задача - повышенная готовность медицинских учреждений. Выделены средства на закупку аппаратов ИВЛ, машины скорой помощи начнут поступать в регионы уже в апреле.

Действовать нужно быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днем и каждым рублем. Минфин должен позволить регионам самим определять, на чем концентрировать ресурсы. Но и спрашивать будут строго: по реальной готовности помочь пациентам в тяжелом состоянии.

Врачи, медсестры и медперсонал получат дополнительные выплаты, на это выделено свыше 10 млрд рублей. С апреля в течение трех месяцев будет специальная федеральная выплата тем, кто непосредственно работает с больными коронавирусом, находится на передовой. Для врачей - 80 тысяч рублей, для фельдшеров и медсестер - 50 тысяч рублей, для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц, для врачей скорой помощи - 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеров, медсестер и водителей - 25 тысяч. Также все они получат повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета - по аналогии с личным составом Вооруженных Сил.

Владимир Путин поручил правительству в двухдневный срок составить график передачи коечного фонда от федеральных клиник регионам.

Президент призвал действовать адресно, принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры. Но не останавливать экономику, не закрывать сообщение между регионами, не ограничивать массово работу предприятий. Должен быть четкий перечень организаций, работа которых ограничена, а остальные - не "грузить" справками и согласованиями, пусть работают.

Глава государства объявил новые решения по поддержке бизнеса. Первое: распространить на пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в соцфонды на шесть месяцев. Второе: разрешить гасить налоговую задолженность ежемесячно равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки. Третье: подготовить в течение пяти дней программу допподдержки бизнеса: помогать прежде всего компаниям, которые сохранили занятость.

Владимир Путин назвал также меры по поддержке граждан. Первое: в апреле, мае и июне семьям, имеющим право на маткапитал, будет выплачено по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка до трех лет включительно. Второе: в июне начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Их получат и те, кто временно признан безработным, вне зависимости от прежнего дохода. Третье: те, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне получат автоматически пособие по безработице по верхней планке - в размере МРОТ - 12 тысяч 130 рублей. Автоматически будут продлены не менее чем на три месяца паспорта, водительские права и другие удостоверяющие документы. Четвертое: семьи с детьми, где родители временно безработные, на три месяца дополнительно получат по три тысячи рублей ежемесячно на каждого ребенка. Пятое: правительство рассмотрит возможность сделать доступными для большего числа людей каникулы по кредитам.

Президент обратился к гражданам: выбора нет, режим самоизоляции надо выдержать. Перелом в борьбе с инфекцией зависит от дисциплины и ответственности.