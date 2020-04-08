Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал внимательно следить за ростом случаев внебольничной пневмонии, сообщает ТАСС по итогам селекторного совещания президента с главами регионов.

По оценкам Собянина, сейчас динамика выявленных случаев коронавируса нарастает. И есть группа риска - люди, которые совсем недавно побывали за границей и только что вернулись в Россию. "Ситуация нарастает очень медленно и незаметно, а потом в течение нескольких дней начинается резкий рост случаев пневмонии", - отметил глава города.

Нужно понимать, что пациенты с пневмонией попадут, скорее всего, не в поликлиники, а непосредственно в больницы, заключил Собянин. И сеть стационаров должна быть к этому готова.