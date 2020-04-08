В Рязани предъявлено обвинение за убийство пяти человек

В Рязани следствие предъявило обвинение в убийстве пяти человек жителю поселка Елатьма. Сам обвиняемый уверяет, что это была самооборона, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Обвинение предъявлено в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 4 апреля по факту убийства пятерых человек. Трагедия произошла в субботу около 22 часов в поселке Елатьма Касимовского района. 32-летний мужчина сделал замечание группе молодых людей за шум под окнами. Словесная перепалка переросла в конфликт. Мужчина, взяв официально зарегистрированное на него охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в этих людей. Троих он застрелил в подъезде, еще двоих - на улице.

Стрелявший был задержан в тот же день по горячим следам. Следователями СУ СК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. На следующий день по ходатайству следствия решением суда мужчина был арестован.

По информации СУ СК, на допросе мужчина не отрицал, что стрелял по людям. Более того, на месте преступления он показал, как все было. Он объясняет свои действия необходимой самообороной, якобы молодые люди ему угрожали.

Погибшие - местные жители в возрасте от 22 до 31 года. Все опознаны родственниками. У одного из них остался ребенок. Накануне состоялись похороны погибших.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие выясняет все детали происшедшего.