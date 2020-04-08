Коронавирус выявлен еще у 25 въехавших в КНР через Приморье китайцев

На территории граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено заражение коронавирусом еще у 25 граждан Китая, вернувшихся из РФ. Об этом говорится в заявлении комитета по вопросам здравоохранения провинции. Ранее сообщалось о 20 таких случаях.

Кроме того, за последние 24 часа коронавирус выявили еще у 86 бессимптомных пациентов, которые также приехали из России, пишет РИА Новости. Все эти граждане КНР прибыли из Москвы транзитом через Владивосток и перешли пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ в период с 29 марта по 4 апреля.

В связи с увеличением числа больных COVID-19 китайских граждан, которые летят через всю Россию из Москвы во Владивосток, чтобы в Приморье пересечь границу и попасть на родину, власти Китая с седьмого апреля временно закрыли пассажирский коридор на пункте пропуска Пограничный - Суйфэньхэ.

Ранее, с шестого апреля, были временно остановлены автомобильные грузовые перевозки через российско-китайские погранпереходы Пограничный - Суйфэньхэ, Полтавка - Дуннин и Турий Рог - Мишань.