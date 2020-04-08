В Якутии подтвержден новый случай коронавируса

Новосибирская лаборатория "Вектор" подтвердила положительный анализ на коронавирус, взятый у приехавшей из Нидерландов жительницы Якутска.

В республиканском оперативном штабе по противодействию распространения инфекции сообщили, что с момента прибытия в Якутск женщина находилась на самоизоляции. Анализы, взятые у людей из круга ее контактов, показали отрицательный результат.

По состоянию на утро среды в Якутии зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Восемь человек уже выздоровели. Столько же больных находятся на лечении. Других предварительно положительных случаев за прошедшие сутки не выявлено.