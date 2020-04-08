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08.04.2020 05:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии подтвержден новый случай коронавируса

Текст: Владимир Таюрский

Новосибирская лаборатория "Вектор" подтвердила положительный анализ на коронавирус, взятый у приехавшей из Нидерландов жительницы Якутска.

В Бурятии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 54

В республиканском оперативном штабе по противодействию распространения инфекции сообщили, что с момента прибытия в Якутск женщина находилась на самоизоляции. Анализы, взятые у людей из круга ее контактов, показали отрицательный результат.

По состоянию на утро среды в Якутии зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Восемь человек уже выздоровели. Столько же больных находятся на лечении. Других предварительно положительных случаев за прошедшие сутки не выявлено.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Распространение коронавируса COVID-19

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