В Приморье выявлены три новых случая заболевания COVID-19

В Приморском крае выявлено три новых случая заболевании COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, в новосибирской лаборатории "Вектор" подтверждены еще три случая. Предварительные тесты у этих людей находились в статусе "сомнительные".

"Среди заболевших - двое мужчин и одна женщина. COVID-19 официально подтвержден у жителя Находки, вернувшегося из Америки, где он жил долгое время. Мужчина наблюдался дома, и заболевание у него обнаружили на ранней стадии. В другом случае под наблюдением врачей и на лечении - семейная пара. Муж вернулся из Москвы, где находился в командировке. Заболел сам и заразил супругу. Все заболевшие находятся в инфекционном госпитале", - сообщили в оперативном штабе.

Сейчас на карантине в приморских больницах находятся 52 человека. На дому - восемь тысяч. В карантинно-изоляционных пунктах размещены более 200 человек. В общей сложности на коронавирусную инфекцию было обследовано почти девять тысяч человек.

Вчера в Приморском крае умер второй пациент, болевший COVID-19. Мужчина ранее побывал в Египте. Региональный минздрав сообщил, что из-за усугубления ситуации, было принято решение о развертывании дополнительных коек. В крае введен режим полной самоизоляции.