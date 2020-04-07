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07.04.2020 03:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае

Текст: Анна Бондаренко

В Приморском крае умер второй пациент, болевший коронавиурсной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

По информации оперативного регионального штаба по борьбе с коронавирусом, жертвой стал 62-летний житель Арсеньева, который 18 марта вернулся из Египта. По прибытию на родину его сразу поместили под наблюдение в инфекционный госпиталь. Его тесты были отрицательными, и только 27 марта диагноз подтвердился, развилась пневмония.

"Пневмония у пациента развивалась стремительно, он был переведен в палату интенсивной терапии и подключен к аппарату ИВЛ. Состояние оценивалось как стабильное - средней степени тяжести", - сообщили в инфекционном госпитале.

В Великом Новгороде умер пациент с коронавирусом

Врачи применяли усиленную тактику лечения, реанимационные мероприятия, но это не спасло мужчину.

Как отмечают в штабе, на сегодняшний день три человека ждут окончательный диагноз, который выставят в новосибирском центре вирусологии "Вектор". Между тем, по данным территориального управления Роспотребнадзора, новых случаев заболевания на 9.00 утра 7 апреля не выявлено. Официально подтвержденными остаются восемь случаев заболевания.

Под наблюдением находятся более восьми тысяч приморцев, обследовано почти девять тысяч человек, в карантинно-изоляционных пунктах размещены более 200 человек.

Так как ситуация осложняется, региональный минздрав приступил к развертыванию дополнительных коек. 80 детских развернуто на базе Владивостокской клинической больницы №2 в отдельно стоящем корпусе, в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 их количество выросло с 20 до 100, до конца недели 150 коек для больных COVID-19 откроют в отделениях в Уссурийске и Находке.

В минувшую пятницу в Приморье умер первый пациент с коронавирусной инфекцией - мужчина 52 лет, ранее побывавший в Греции и Москве.

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