В Сахалинской области выявили пять новых случаев заражения COVID-19

Пять проб на коронавирусную инфекцию, взятых у жителей Сахалинской области, показали положительные результаты. Анализы проводили в новосибирской лаборатории "Вектор".

"Таким образом в регионе зарегистрировано 11 случаев коронавируса, четыре человека уже выписаны после выздоровления", - сообщил глава островного региона Валерий Лимаренко на своей станице в Instagram.

Он отметил что все пациенты проходят комплексное лечение.

Губернатор напомнил жителям области о необходимости соблюдать рекомендации медиков и властей: мыть руки, стремиться реже выходить из дома, соблюдать дистанцию с другими людьми.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что люди, находившиеся в контакте с зараженными, уже сдали анализы на COVID-19 и сейчас находятся в обсервации.