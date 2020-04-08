В Сахалинской области выявили пять новых случаев заражения COVID-19

Пять проб на коронавирусную инфекцию, взятых у жителей Сахалинской области, показали положительные результаты. Анализы проводили в новосибирской лаборатории "Вектор".
"Таким образом в регионе зарегистрировано 11 случаев коронавируса, четыре человека уже выписаны после выздоровления", - сообщил глава островного региона Валерий Лимаренко на своей станице в Instagram.
Он отметил что все пациенты проходят комплексное лечение.
Губернатор напомнил жителям области о необходимости соблюдать рекомендации медиков и властей: мыть руки, стремиться реже выходить из дома, соблюдать дистанцию с другими людьми.
В пресс-службе регионального правительства добавили, что люди, находившиеся в контакте с зараженными, уже сдали анализы на COVID-19 и сейчас находятся в обсервации.