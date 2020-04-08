Количество погибших при взрыве газа в Нижегородской области выросло

Второй мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в Вачском районе Нижегородской области, скончался в больнице. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Погибшему было 26 лет: после обрушения его извлекли из-под завалов и госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, но спасти медикам его не удалось, утром 8 апреля он скончался. Еще один 23-летний мужчина погиб во время обрушения: он не проживал в этом доме, а был в гостях у родственников.

Напомним, трагедия произошла около полуночи сегодня. В квартире на 1 этаже двухэтажного двухподъездного жилого дома в селе Филинское Вачского района произошел хлопок газовоздушной смеси: по предварительной информации, это был газовый баллон. Конструкции дома были частично разрушены. В районную больницу были доставлены четверо пострадавших: после оказания врачебной помощи их отпустили на амбулаторное лечение. Также медики оказали помощь еще двоим на месте происшествия. Всего на момент трагедии в доме было 14 человек.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Расследованием занимаются следователи первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Нижегородской области. По сообщению регионального МЧС в Филинском продолжается разбор завалов: на месте трагедии работает более 200 человек. Разрушенный дом для проживания непригоден, сейчас жильцы расселились у родственников. В дальнейшем решение о восстановлении дома, расселении людей или строительстве нового жилья будет приниматься на уровне правительства области и органов местного самоуправления.