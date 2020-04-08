Конвейер АвтоВАЗа возобновит работу с 13 апреля

АвтоВАЗ с 13 апреля возобновляет деятельность по выпуску автомобилей в полном режиме. Первичной профсоюзной организации предприятия предлагается согласовать график рабочих смен.

"В соответствии с приказом, начало рабочих смен предполагается следующим образом: Линия В0 - с 07:00; Линия Гранта - с 09:00; Линия 4х4 - с 11:00", - говорится на официальной странице профкома в социальных сетях.

В связи с новым расписанием будет скорректирована доставка сотрудников организации на работу и с работы, а также деятельность столовых и детских садов. Изменения режима работы не относятся к работникам, трудящимся по трехсменным и гибким графикам.

В профсоюзном комитете также отметили, что изменения связаны с выполнением требований Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Одно из них - соблюдение дистанции в 1,5 метра между людьми. Для этого на производственных площадях нанесена соответствующая разметка, проведена дополнительная уборка и дезинфекция помещений, санитарными растворами обработаны салоны служебного автотранспорта.

Всем работникам АвтоВАЗа также будут выданы многоразовые маски, которые позже будут заменены многоразовыми средствами защиты органов дыхания. На рабочих местах и в зонах отдыха установлены защитные экраны. Кроме того, с помощью 500 бесконтактных термометров два раза в день будет измеряться температура тела сотрудников.

Председатель профсоюзной организации Сергей Зайцев обратился к администрации АвтоВАЗа с предложением о распределении премии среди сотрудников, которые работали в период остановки производства по причине эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Администрация данное предложение поддержала.