В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами

В Казани умерла 80-летняя бабушка, у которой 4 апреля мужчина выхватил сумку с продуктами и кошельком.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Казани. Там уточнили, что ее смерть напрямую не связана с преступлением. "Все-таки она была в возрасте", - пояснили в ведомстве.

Напомним, что 35-летний казанец выхватил у пенсионерки сумку, когда она возвращалась домой из магазина. Она сама обратилась в полицию. Преступника поймали по горячим следам. Он оказал сопротивление. Как выяснилось, ранее мужчина был судим. В его отношении возбуждено уголовное дело о грабеже.