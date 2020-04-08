Сыктывкарцев попросили мыть руки "как сумасшедшие"

Администрация Сыктывкара обнародовала памятку для жителей многоквартирных домов по защите от коронавирусной инфекции.

"Главное! Мойте руки с мылом, как "сумасшедший": каждый раз, когда вспомните, что у вас есть руки!", - напутствуют горожан авторы памятки.

Жителям также советуют делать дома влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, при выходе из дома надевать перчатки, лучше одноразовые, протирать дезинфицирующим раствором ручки входных дверей, ключи, а также мобильные телефоны.

Кроме того, городские власти настоятельно просят горожан не курить в подъездах, не передавать из рук в руки зажигалки и сигареты, а в домах с лифтами предлагают подниматься пешком, а если никак не получается, то ездить по одиночке.

Сейчас Республика Коми находится в числе регионов с наибольшим количеством случаев заболевания COVID-19. Здесь зарегистрировано 119 фактов. Больше всего случаев в больнице поселка Эжва, где заболело больше 50 человек.

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