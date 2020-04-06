В Коми число больных коронавирусом увеличилось на 31 человека

В Республике Коми за последние сутки количество заболевших коронавируской инфекцией увеличилось на 31 человека. Один пациент умер. Об этом сообщил оперативный штаб по распространению инфекции.

Таким образом, всего заболевших в республике - 90. На 5 апреля, по официальным данным регионального Роспотребнадзора, их было 59.

Очаг инфекции находится в Эжвинской городской больнице Сыктывкара. "РГ" уже писала о ситуации в этом медучреждении. Инфекция появилась в первом хирургическом отделении. Всем пациентам и медикам сделали тест и распределили по отделениям, корпусам, этажам в зависимости от результатов. В так называемом розовом корпусе оборудовали два отделения полной изоляции, здесь находятся пациенты с подтвержденным диагнозом. Всего в больнице на строжайшем карантине около 300 пациентов и медиков.

Наиболее тяжелых отправляют в Республиканскую инфекционную больницу с соблюдением всех правил безопасной перевозки. Врачи, медсестры и санитарки в изоляторе работают круглосуточно, изолированы от общества. У них есть время для отдыха, но из карантина домой они уйти не могут.

Власти Коми заявили, что готовы открыть больницу на 300 коек. Она должна быть укомплектована оборудованием, в первую очередь кислородом и аппаратами ИВЛ. Их необходимо 144. До конца апреля этот вопрос обещают решить.