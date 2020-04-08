Госэкспертиза одобрила проект новой республиканской больницы в Крыму

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на повторно представленную проектную документацию нового многофункционального медицинского центра имени Н.А. Семашко в Симферополе. При этом скорректирована планировка земельного участка, системы газо-, тепло- и водоснабжения и вентиляции. Теперь больница стоимостью 10 миллиардов рублей сможет принимать пациентов в случае обострения эпидситуации. Об этом сообщила пресс-служба Глагосэкспертизы.

На первом этаже лечебно-диагностического корпуса заработает поликлиника на 250 посещений в смену, приемное отделение, блоки диагностических и консультативных кабинетов с помещениями МРТ, КТ и рентген-установками.

На втором этаже размещен блок реанимации и интенсивной терапии, хирургический блок на пять операционных, блок для эндоскопии. На третьем этаже - отделение реанимации и интенсивной терапии с 11 операционными. Четвертый отведен под палаты дневного пребывания хирургического профиля, служебно-административные помещения и конференц-зал на 290 мест. На 5-12 этажах оборудованы палаты для пациентов. Одновременно больница сможет принимать до 730 больных.

Патологоанатомический корпус и пищеблока связаны с основным корпусом переходами. Построены контрольно-пропускные пункты, вертолетная площадка и котельная. Прилегающую территорию благоустроят и сделают доступной для людей с ограниченными физическими возможностями.

Накануне вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов заявил, что для приема больных коронавирусом в больнице сейчас готовы 45 реанимационных мест с аппаратами ИВЛ, готовыми к подключению в случае необходимости.

- Всего в медучреждении уже находится 80 аппаратов ИВЛ - мобильного и стационарного типа, - пояснил Кабанов. - А всего согласно проекту в больнице предусмотрено 140 ИВЛ. Пусконаладочные работы в стадии завершения, необходимые медицинские газы завезены и готовы к использованию. Медицинский персонал также участвует в монтаже оборудования ИВЛ, проходя соответствующее обучение.

Изначально новую республиканскую больницу планировалось открыть в декабре 2019 года. Но из-за проблем с закупками иностранного оборудования и необходимостью корректировки некоторых проектных решений этот срок перенесли на начало лета 2020. В условиях распространения коронавируса было решено ускорить сдачу объекта в эксплуатацию и использовать его как обсерватор уже в апреле.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.