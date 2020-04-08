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08.04.2020 18:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани организовали онлайн-проверку подлинности спецпропусков

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В Краснодарском крае каждый выданный жителям пропуск на передвижение сотрудники ГИБДД и мобильные отряды самоконтроля, в которые входят представители полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и казаки, будут проверять на специальной онлайн-платформе.

Фото: Геннадий Аносов/РГ
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Как сообщили в региональном департаменте информатизации и связи, для автоматизированного контроля и исключения использования поддельных пропусков запущена цифровая единая система учета и мониторинга пропускного режима на подлинность и легитимность. Она действует по всему краю. С ее помощью будут оперативно выявлять тех, кто подделывает документы.

Напомним, постановлением губернатора края на Кубани введен карантин с 31 марта по 12 апреля включительно. Передвижение по городу и краю разрешено только при наличии специальных пропусков.

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