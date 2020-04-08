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08.04.2020 16:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Во время карантина на Кубани в ручном режиме помогают аграриям

Текст: Татьяна Павловская
Вторую неделю Кубань живет в условиях карантина по коронавирусу. Региональные власти объявили его первыми в стране, введя запрет на передвижение без пропусков. Корреспондент "РГ" решила выяснить, как это сказалось на проведение посевной и сбыте продукции местных овощеводов.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

- Преград для посевной нет и быть не может, - сказал губернатор Вениамин Кондратьев. - Никаких пропусков на сельскохозяйственную технику не нужно. Карантин - это необходимая мера, чтобы снизить риск распространения инфекции. Но даже в этих условиях Кубань должна остаться житницей России и гарантом продовольственной безопасности.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Под озимыми в крае занято 1,6 миллиона гектаров, под яровые запланировано 1,9 миллиона гектаров. Поставлена задача завершить их сев до 1 мая. За счет приобретения новой техники темпы посевной в два раза выше прошлогодних. Но, кроме тракторов и сеялок, аграриям нужны и другие машины. С оформлением пропусков на них возникла масса проблем. В ряде районов края возле зданий местных администраций выстроились огромные очереди.

- Мой сын два дня потратил на то, чтобы оформить пропуска на машины, которые развозят потребителям нашу продукцию, - рассказал корреспонденту "РГ" фермер Александр Шипулин из Ленинградского района (он один из самых известных фермеров страны, член Общественной палаты РФ). - С подобными проблемами столкнулись наши коллеги из других районов края. Все это наглядно свидетельствует о том, что в условиях, когда надо действовать быстро и слаженно, многие местные чиновники просто не умеют работать.

Порядок с выдачей пропусков навели после вмешательства регионального минсельхоза, специалисты которого практически в ручном режиме решали связанные с введением ограничений проблемы сельских товаропроизводителей.

В крае уже завершен сев яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха на зерно и многолетних трав. Сейчас продолжается сев сахарной свеклы и подсолнечника, а некоторые аграрии уже приступили к севу кукурузы на зерно и сои. В посевной кампании нынешнего года задействовано свыше 40 тысяч единиц различных сельхозмашин. Для их выхода в поле, заверили в минсельхозе, нет никаких барьеров.

Фото: iStock
Как изменился спрос на продукты питания небольших производителей

В ручном режиме пришлось решать и возникшую проблему овощеводов. Ведь режим самоизоляции совпал с началом сезона ранних овощей. Пока ежедневно их собирают почти 330 тонн, и объемы будут расти. Основной канал сбыта - ярмарки и рынки - сейчас закрыт. Если позволит эпидситуация, их откроют на следующей неделе. Но что делать с уже собранными овощами?

- Мы работаем индивидуально с каждым сельхозпроизводителем, реагируем на каждое обращение по этому вопросу, - пояснил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека. - Проведены переговоры с торговыми сетями, кооперативами, и они готовы брать фермерскую продукцию для дальнейшей реализации. Чтобы сбыть продукцию, фермеры могут обратиться в управления сельского хозяйства на местах, на горячую линию Центра компетенций и в краевое министерство. Также районные управления сельского хозяйства по запросу подбирают фермерским и личным подсобным хозяйствам точки сбыта в так называемых магазинах у дома, их достаточно во всех населенных пунктах нашего края. Поэтому невостребованной продукции в крае сегодня нет и не будет.

Как рассказал корреспонденту "РГ" глава Красноармейского района Юрий Васин, выращенные в местных хозяйствах овощи реализуются в основном в торговых точках района. "На овощных полках в магазинах всех сельских населенных пунктов всегда в наличии борщевой набор, а также огурцы и помидоры из местных теплиц", - говорит он.

Меры помощи фермерам со сбытом продукции совместными усилиями координируют минсельхоз, департамент потребительской сферы и муниципалитеты. Для крупных производителей сохраняются прежние каналы продаж, продукция небольших предприятий направляется в магазины мелкой розничной сети в районах. Тем самым местные жители гарантированно обеспечиваются свежими овощами. Власти следят, чтобы не было преград в транзите скоропортящейся продукции, а оставшиеся без зарубежных поставок торговые сети, чтобы не допустить дефицита, начали в оперативном режиме заключать упрощенные контракты на поставки продукции с малыми производителями и фермерскими хозяйствами края.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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По результатам проведенного мониторинга, сейчас ассортимент федеральных розничных сетей стабильно насыщен кубанской продукцией. Наиболее широко представлены плодоовощная продукция - 65 процентов, хлеб и хлебобулочная продукция - 83 процента, молочная продукция - 50 процентов, консервация- 50 процентов, вода и безалкогольные напитки - 50 процентов. Доля местной продукции в локальных местных магазинах еще выше и по некоторым позициям достигает 100 процентов. Кроме того, налаживается взаимодействие фермеров с несетевой розницей. В ряде районов края - в Белореченском, Брюховецком, Староминском, Успенском, Калининском, Ленинградском и Щербиновском - фермеры начали реализовать собственный товар в местных магазинах и осуществлять доставку продукции на дом.

Как сообщили в минсельхозе, фермеры могут сбывать продукцию через логистический центр "Дары Кубани" на хуторе Ленина и фмпму "Тандер" под Краснодаром. Кроме того, до 40 тонн продукции в сутки готов принимать и в дальнейшем реализовывать сельхозкооператив Кореновского района "Кубанское поле". Стараниями этого кооператива, объединившего 17 фермерских хозяйств, на хуторе Казаче-Малеванном была создана современная база для сортировки и хранения овощей.

- Сегодня приняли первую партию молодого редиса от нашего фермера Виктора Ветра из Гульевичского района, - говорит председатель сельхозкооператива Елена Григорьева. - Мы ее моем, сортируем, фасуем и отправляем в торговые сети. Там нашу продукцию всегда ждут, поэтому проблем со сбытом нет.

Кстати

На Кубани по вопросам реализации выращенных продуктов малые формы хозяйствования могут обратиться на горячую линию Центра компетенций 8 (928) 468-84-49. Также обращения фермеров, связанные со сбытом, принимает министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края по номеру 8 (861) 214-25-94.

Экономика АПК Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

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