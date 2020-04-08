Борису Магире не повезло в этой жизни с самого начала, с момента, когда он родился в ростовской центральной городской больнице в феврале 2001 года. Что-то пошло не так, и врачи из родзала срочно отнесли его в реанимацию.

Но юная мама Леся, наполненная счастьем, как бокал шампанским, выписалась домой, где ее ждали муж и новоявленные бабушка с дедушкой. Только через месяц они заметили, что ребенок не держит головку, а потом - что не может ползать и сидеть, и выяснилась страшная правда о непоправимом переломе позвонка и о том, что Боречке никогда не подняться с постели.

Мальчика выхаживали, как могли, и хотя врачи поставили на нем крест, он жил и развивался и иногда озарял родных светлой улыбкой, которая враз усмиряла их с непроглядной действительностью, а чаще плакал от боли, терзающей маленькое тельце.

Так Боречка дожил до своего совершеннолетия, и никто бы не интересовался его судьбой, если бы не необходимость получать паспорт. Мама Олеся, отправившись за оформлением главного документа, наткнулась на несокрушимую бюрократию, требовавшую личного присутствия заявителя. "Пусть явится сам!" - приказали ей. На ее слабые попытки убедить чиновников, что мальчик инвалид детства, полностью нетранспортабельный, никакой реакции не последовало. Зато ей пригрозили штрафом в случае просрочки оформления паспорта. После этого бабушка Боречки Ольга Ильина обратилась в "Российскую газету". На следующий день после публикации статьи на дом к Боре пришла целая делегация, и документ был выправлен в мгновение ока.

Из газеты же Ольга узнала о том, что детям-инвалидам полагается отдельное жилье, а не 20-метровая комната, где мальчик 17 лет жил вместе с мамой в большой старой коммуналке, где в кухне стоят пять газовых плит и один кран на всех и общая на пять семей ванная, куда по длинному коридору мама и бабушка переносили его на руках.

О том, как еще год был потрачен только на то, чтобы чиновники поставили наконец Борю в льготную очередь на улучшение жилищных условий, "РГ" написала в своей второй статье, "Восемь месяцев ждут", 19 мая 2017 года. Чиновники вопреки всем регламентам никак не реагировали на обращения матери. Хотя, напомним, в соответствии с положением "О регулировании жилищных отношений в Ростове-на-Дону" чиновники обязаны в течение 30 рабочих дней проверить представленные документы и жилищные условия заявителя с выходом на место. В результате составляется акт обследования жилищных условий и принимается решение о постановке на учет. Оно закрепляется в форме постановления главы района. Положительное либо отрицательное решение направляется заявителю в течение трех рабочих дней после его принятия.

Осенью 2016 года Олеся который раз отправилась в администрацию Ленинского района. Написала заявление о принятии на квартирный учет на улучшение жилищных условий в связи с тяжелой формой хронического заболевания ребенка-инвалида и приложила полный комплект требуемых документов. В приемной поставили штамп: "Принято 27.09.2016 года". И бумаги застыли без движения. На квартирный учет Магирю поставили только в мае 2017-го, опять после публикации в газете.

19 мая 2017 года Борю наконец включили в список под номером 5. И после этого ряска болота вновь сомкнулась: никаких бульканий, свидетельствующих, что там, внутри чиновничьих кабинетов, происходит какая-то жизнь. Прошел 2018 год, 2019-й... Тишина. И очередь не сдвинулась с места. Когда Олеся напомнила о себе, специалист отдела по учету и распределению жилой площади обещала ответ в течение месяца.

- Через месяц я позвонила в отдел, мне было сказано: "Ждите", - говорит Олеся. Прошел еще месяц и еще месяцы.

И вот мы вновь попытались расшевелить загадочный квартотдел. В начале февраля этого года "РГ" отправила письма главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко и заместителю главы администрации Ленинского района Роману Ткаченко с просьбой дать комментарий по ситуации с обеспечением жилплощадью инвалида детства Магири Бориса Эдуардовича. "Какой по счету в очереди Магиря на данный момент и когда ему дадут жилье? Как продвинулась очередь льготников? Сколько очередников получили квартиры в 2017, 2018 и 2019 году? Сколько всего человек сейчас в льготной очереди в Ростове-на-Дону и в Ленинском районе?"

В положенный срок, к 12 февраля, никакого ответа нам не поступило. Мы публикуем третью статью и просим считать ее официальным запросом к нашей власти.