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08.04.2020 11:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму отправят на карантин всех прибывающих из Москвы и Петербурга

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил отправлять на карантин всех граждан, прибывающих на полуостров из Москвы, Санкт-Петербурга и областей, граничащих с этими городами. В случае ухудшения эпидситуации и несоблюдения жителями режима самоизоляции Аксенов готов пойти на введение комендантского часа в республике. Об этом глава Крыма заявил на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

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Ввести режим карантина для пребывающих на полуостров требуют данные статистики, которыми располагает межрегиональное управление Роспотребнадзора. Меньше чем за неделю со 2 апреля, когда в Крыму начал действовать режим жестких ограничений передвижения, на полуостров прибыли около 8 тысяч человек.

- Это достаточно большой миграционный поток, - отметила руководитель управления Наталья Пеньковская.

Статистика вновь выявленных заболевших COVID-19 свидетельствует о том, что большинство из них либо приехали в Крым из Москвы и Подмосковья, либо прибыли через эти регионы транзитом, либо посещали их и вернулись на полуостров.

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Последний случай заболевания, в результате которого власти вынуждены перевести в режим обсерватора больницу Армянска, имеет такую же природу. В этой связи глава управления Роспотребнадзора предложила ввести режим самоизоляции для всех прибывающих на полуостров из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из граничащих с ними областей.

- Я за соблюдение этой меры, - сказал Сергей Аксенов. - Если у нас хватит людей, чтобы проконтролировать такой режим, давайте согласовывать этот порядок.

Глава Крыма также не исключил введение в Крыму комендантского часа из-за того, что многие крымчане стали фактически нарушать режим самоизоляции.

Фото: Илья Изотов/РГ
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- Посмотрите как увеличилось количество машин на улицах Симферополя, - обратился Аксенов к членам республиканского штаба. - Сегодня по дороге на работу я попал в пробку. Людям режим самоизоляции до лампочки. Вижу, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

Глава Крыма подчеркнул, что если самосознание крымчан не изменится, и нарушения будут носить такой же массовый характер, как в последние дни, он вынужден будет ввести на территории республики комендантский час.

По данным Минздрава Крыма за последние сутки в республике выявлен один человек, заболевший COVID-19, и общее число инфицированных достигло 23-х. В целом в Крыму под медицинским наблюдением находятся 2837 человек. В обсерваторе - 20 человек. Больных COVID-19 - 16 человек.

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