В Крыму отправят на карантин всех прибывающих из Москвы и Петербурга

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил отправлять на карантин всех граждан, прибывающих на полуостров из Москвы, Санкт-Петербурга и областей, граничащих с этими городами. В случае ухудшения эпидситуации и несоблюдения жителями режима самоизоляции Аксенов готов пойти на введение комендантского часа в республике. Об этом глава Крыма заявил на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Ввести режим карантина для пребывающих на полуостров требуют данные статистики, которыми располагает межрегиональное управление Роспотребнадзора. Меньше чем за неделю со 2 апреля, когда в Крыму начал действовать режим жестких ограничений передвижения, на полуостров прибыли около 8 тысяч человек.

- Это достаточно большой миграционный поток, - отметила руководитель управления Наталья Пеньковская.

Статистика вновь выявленных заболевших COVID-19 свидетельствует о том, что большинство из них либо приехали в Крым из Москвы и Подмосковья, либо прибыли через эти регионы транзитом, либо посещали их и вернулись на полуостров.

Последний случай заболевания, в результате которого власти вынуждены перевести в режим обсерватора больницу Армянска, имеет такую же природу. В этой связи глава управления Роспотребнадзора предложила ввести режим самоизоляции для всех прибывающих на полуостров из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из граничащих с ними областей.

- Я за соблюдение этой меры, - сказал Сергей Аксенов. - Если у нас хватит людей, чтобы проконтролировать такой режим, давайте согласовывать этот порядок.

Глава Крыма также не исключил введение в Крыму комендантского часа из-за того, что многие крымчане стали фактически нарушать режим самоизоляции.

- Посмотрите как увеличилось количество машин на улицах Симферополя, - обратился Аксенов к членам республиканского штаба. - Сегодня по дороге на работу я попал в пробку. Людям режим самоизоляции до лампочки. Вижу, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

Глава Крыма подчеркнул, что если самосознание крымчан не изменится, и нарушения будут носить такой же массовый характер, как в последние дни, он вынужден будет ввести на территории республики комендантский час.

По данным Минздрава Крыма за последние сутки в республике выявлен один человек, заболевший COVID-19, и общее число инфицированных достигло 23-х. В целом в Крыму под медицинским наблюдением находятся 2837 человек. В обсерваторе - 20 человек. Больных COVID-19 - 16 человек.