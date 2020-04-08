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После публикации "РГ" отремонтирован "самый вонючий дом Таганрога".
Татьяна Поливанова: Поменяли коммуникации во дворе и поставили новые люки. Фото: Тагир Раджавов/РГ Татьяна Поливанова: Поменяли коммуникации во дворе и поставили новые люки. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Татьяна Поливанова: Поменяли коммуникации во дворе и поставили новые люки. Фото: Тагир Раджавов/РГ

В феврале мы написали о страшной ситуации, с которой столкнулись жители дома 111/17 по улице Дзержинского в Таганроге. Люди там два года жили с неисправной канализацией. Трубы регулярно забивались, нечистоты выливались через люки во двор и отравляли всю округу, в том числе соседний детский сад ("По уши в беде", "РГ" №30 от 12 февраля 2020 года). Несмотря на многочисленные жалобы и обращения, нормальный ремонт никто делать не собирался, рассказывали местные жители. Однако после выхода статьи история получила широкий резонанс, и губернатор поручил разобраться с ситуацией. И тогда местные коммунальщики сразу же все исправили. Ведь могут, когда надо!

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После того как в дело вмешался глава региона, выехала областная комиссия. Как нам сообщили в министерстве ЖКХ Ростовской области, в момент обследования дворовая канализация работала в штатном режиме, течи они не обнаружили. Правда, местные жители в ответ на это только посмеялись. По их словам, до приезда комиссии во дворе двое суток работала бригада, которая вручную чистила магистральную линию канализации и ответвления к дому. Тем не менее состояние труб было столь удручающим, что областные специалисты, велели все переделать. И это было единственно правильное решение. Теперь двор не узнать.

- Отремонтированы все выпуски канализации и стояки. Поменяли коммуникации во дворе и поставили новые люки, всю территорию перед домом разровняли и присыпали щебнем, - радуется общественница Татьяна Поливанова, которая в феврале и обратилась к нам. - Благодарны все жители, спасибо "Российской газете".

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Еще нам дали приятный бонус. При въезде во двор была огромная яма, которая при первых осенних дождях наливалась водой и практически полгода стояла наполненная жижей. Теперь ее заровняли. А мы готовы за свой счет заасфальтировать площадку перед домом, - рассказала старшая по дому Ольга Шатун.

Так дом по улице Дзержинского из позорного пятна на карте Таганрога превращается в одну их самых симпатичных, благоустроенных территорий. Хочется верить, что коммунальщики города впредь будут реагировать на такие вопиющие случаи, не дожидаясь критики от руководства.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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