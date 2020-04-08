После публикации "РГ" отремонтирован "самый вонючий дом Таганрога".

В феврале мы написали о страшной ситуации, с которой столкнулись жители дома 111/17 по улице Дзержинского в Таганроге. Люди там два года жили с неисправной канализацией. Трубы регулярно забивались, нечистоты выливались через люки во двор и отравляли всю округу, в том числе соседний детский сад ("По уши в беде", "РГ" №30 от 12 февраля 2020 года). Несмотря на многочисленные жалобы и обращения, нормальный ремонт никто делать не собирался, рассказывали местные жители. Однако после выхода статьи история получила широкий резонанс, и губернатор поручил разобраться с ситуацией. И тогда местные коммунальщики сразу же все исправили. Ведь могут, когда надо!

После того как в дело вмешался глава региона, выехала областная комиссия. Как нам сообщили в министерстве ЖКХ Ростовской области, в момент обследования дворовая канализация работала в штатном режиме, течи они не обнаружили. Правда, местные жители в ответ на это только посмеялись. По их словам, до приезда комиссии во дворе двое суток работала бригада, которая вручную чистила магистральную линию канализации и ответвления к дому. Тем не менее состояние труб было столь удручающим, что областные специалисты, велели все переделать. И это было единственно правильное решение. Теперь двор не узнать.

- Отремонтированы все выпуски канализации и стояки. Поменяли коммуникации во дворе и поставили новые люки, всю территорию перед домом разровняли и присыпали щебнем, - радуется общественница Татьяна Поливанова, которая в феврале и обратилась к нам. - Благодарны все жители, спасибо "Российской газете".

- Еще нам дали приятный бонус. При въезде во двор была огромная яма, которая при первых осенних дождях наливалась водой и практически полгода стояла наполненная жижей. Теперь ее заровняли. А мы готовы за свой счет заасфальтировать площадку перед домом, - рассказала старшая по дому Ольга Шатун.

Так дом по улице Дзержинского из позорного пятна на карте Таганрога превращается в одну их самых симпатичных, благоустроенных территорий. Хочется верить, что коммунальщики города впредь будут реагировать на такие вопиющие случаи, не дожидаясь критики от руководства.