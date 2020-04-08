Экс-главе курганского МЧС предъявили новые обвинения

Против бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова возбудили еще два новых уголовных дела, связанных с растратой и злоупотреблением должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, фигурант был задержан 27 марта по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2018 году он возглавлял комиссию по приемке продукции.При его участии были подписаны фиктивные акты приемки, по которым поставщику необоснованно перечислили более 56,5 миллионов бюджетных рублей. Поставленноев спасательные подразделения МЧС оборудование, изготовленное по гособоронзаказу, оказалось непригодным для эксплуатации.

В новых эпизодах экс-главе регионального управления МЧС инкриминируют хищение бюджетных денежных средств и незаконное использование в личных целях специализированной и спасательной техники. Следствие установило, что Рожков с 1 января 2017 года по 22 сентября 2019 года премировал одного из начальников подчиненного ему подразделения. Часть премии по его указанию были израсходованы на представительские цели. Всего растрачено не менее 200 000 рублей.

Кроме того, целый год (с 1 февраля 2019 по 29 февраля 2020) бывший главный спасатель Курганской области использовал спецтехнику, состоящую на вооружении ГУ МЧС России в то время, как она нужна была для работы в возглавляемой им организации.

28 марта по ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца. Сегодня (8 апреля) решение суда первой инстанции об избрании этой меры пресечения оставлено без изменений.

Расследование уголовного дела продолжается.