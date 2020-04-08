Свердловские промышленники собрали 30 млн рублей на борьбу с COVID-19

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей направит более семи миллионов рублей на помощь в борьбе с коронавирусом.

"На сегодня мы собрали более 30 миллионов рублей. Средства будут расходоваться исходя из потребностей, обозначенных региональным оперативным штабом", - пояснил президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.

Деньги хранятся на спецсчете: его создали в марте, после того, как на координационном совете по противодействию инфекции встретились руководители крупнейших предприятий региона. Средства из этого фонда будут переданы на нужды медучреждений.

"Мы готовы инвестировать средства в закуп экспресс-тестов для выявления инфекции, приобретение медицинского оборудования, препаратов, средств защиты", - подчеркнул Пумпянский.

Первый транш составит около семи миллионов рублей, его разделят станция скорой помощи имени Капиноса (1,8 миллиона - на покупку тысячи комплектов защитной одежды) и городская клиническая больниц номер 40, где лечат пациентов с COVID-19 (5,4 миллиона рублей - для приобретения двух аппаратов ИВЛ).

Между тем

Оперштаб региона доложил сегодня о пяти новых случаях заболевания. Все пациенты - жители Екатеринбурга. Всего в регионе зарегистрировано 56 случаев коронавируса. Состояние четырех пациентов - тяжелое, пятерых - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

Кстати, по данным Роспотребнадзора, Средний Урал занимает четвертое место в России по количеству проведенных исследований на COVID-19.

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