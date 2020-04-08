В Курганской области из-за урагана остались без света почти семь тысяч человек

В Курганской области устраняют последствия снежного циклона, обрушившегося на регион седьмого апреля.

Шквалистый ветер и снегопад, бушевавшие вчера весь день и ночь, обесточили более 3500 жилых и нежилых домов в 12 районах области, вывели из строя десятки подстанций, сорвали крыши с многоэтажек, административных зданий, школ, разрушили остановки транспорта. Заблокированными оказались частные дома, на дорогах образовались заторы.

Так, двухкилометровая пробка из 80 грузовых и 10 легковых автомобилей возникла ночью на федеральной трассе Р 254 Иртыш на 300 километре автодороги Челябинск-Курган-Омск в районе рабочего поселка Варгаши. На ее ликвидацию были брошены силы МЧС, ГИБДД дорожных служб. Всего на ликвидации затора работали 29 специалистов и 8 единиц техники. Около двух часов ночи движение было полностью восстановлено.

По данным Сибирско-Уральская энергетическая компания сейчас без света остаются 6 940 жителей в 59 населенных пунктах. Энергетики обещают полностью восстановить электроснабжение до конца рабочего дня 8 апреля.

В Кургане городские службы всю ночь чистили улицы. По данным администрации, было вывезено полторы тысячи тонн снега. На уборке работало 85 единиц техники. К утру основные магистрали в областном центре были расчищены. Сегодня убирают от снега тротуары, расчищают поселки, куда техника ночью не зашла.

Как сообщили в Госавтоинспекции, с 5:20 часов 8 апреля снято ограничение на движение грузовых и пассажирских автомобилей.

Ущерб от стихии пока не подсчитан.