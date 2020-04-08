Рейс с американцами на борту прибыл из Москвы в Нью-Йорк

Авиалайнер, на борту которого находятся американцы, пожелавшие покинуть Россию, прибыл из Шереметьево в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди.

Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что ранее этот авиарейс был запланирован на третье апреля, однако его отменили. Ожидается, что россияне, желающие покинуть США, вылетят из Нью-Йорка на этом же самолете. Рейс SU103 в российскую столицу запланирован на 23:00 по местному времени (6:00 мск).

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что количества российских граждан в США, которые заполнили форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину, пока недостаточно для направления даже одного самолета. Он призвал россиян активнее регистрироваться на соответствующем разделе портала. "Это является непременным условием возвращения в Россию, равно как и наличие билетов или готовность их приобрести", - подчеркнул Антонов.

По данным посольства РФ, более двух тысяч российских граждан, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, заявили о желании вернуться на родину.

По последним данным, количество случаев заражения новым типом коронавируса в США вплотную приблизилось к отметке в 400 тысяч, сообщает РИА Новости. Скончались 12 893 пациента​​​. Выздоровели более 22 тысяч человек.