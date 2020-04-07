Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса

Количества российских граждан в США, которые заполнили форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину, пока недостаточно для направления даже одного самолета. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

От отметил, что межведомственная рабочая группа при Росавиации, координирующая возвращение россиян из-за рубежа, подтвердила намерение возобновить вывозные рейсы. Но властям важно знать, сколько в действительности граждан России намерены вернуться домой, пишет ТАСС.

Посол РФ подчеркнул, что каждому соотечественнику, планирующему покинуть США, нужно зарегистрироваться на соответствующем разделе портала госуслуг. "Это является непременным условием возвращения в Россию, равно как и наличие билетов или готовность их приобрести", - подчеркнул Антонов.

Ранее дипломат сообщил, что более двух тысяч российских граждан, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, сообщили посольству РФ о желании вернуться на родину.

Напомним, четвертого апреля были временно приостановлены вывозные рейсы из РФ в другие страны и в обратном направлении. По словам вице-премьера Татьяны Голиковов, эта пауза была необходима для того, чтобы власти получили четкое представление, кто, откуда, в каком количестве и куда прилетит на территорию России. В понедельник РФ возобновила спецрейсы для возвращения россиян из-за рубежа.