Посол РФ: Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США в Россию

Более двух тысяч российских граждан, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, сообщили посольству РФ о желании вернуться на родину. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, дипломаты сейчас оказывают адресную поддержку особо нуждающимся россиянам, многие из которых оказались в США в очень сложном положении из-за пандемии коронавируса. Среди них не только те, кто не смог вылететь в пятницу из Нью-Йорка в Москву, но и те, у кого были билеты на апрель и май.

В посольстве знают о проблемах соотечественников из первых уст, пишет ТАСС. Антонов выразил надежду, что период испытаний не затянется. Он призвал сограждан пройти анкетирование на портале госуслуг для формирования графика вывоза на родину.

Ранее ожидалось, что в пятницу вывозным рейсом в Москву вернутся около 250 россиян. С четвертого апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции, международные рейсы, которые вывозят граждан РФ домой, будут остановлены. Был отменен и рейс из Нью-Йорка. Россияне, которые находятся в США, в основном приехали на работу, в туристических целях, а также для посещения родственников.

В Соединенных Штатах более 1,4 тысячи человек умерли за последние сутки от заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации федеральных и местных властей, к вечеру пятницы в стране насчитывалось 7,4 тысячи случаев гибели из-за COVID-19. Число заболевших за сутки увеличилось на 31,8 тысячи, достигнув почти 277 тысяч.