Голикова объяснила причину приостановки вывоза граждан РФ из других стран

Вывоз россиян из-за рубежа был временно приостановлен в связи с необходимостью сбора информации. Тайм-аут - это суббота и воскресенье, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она объяснила, что эти два дня нужны, чтобы четко представлять, кто, откуда, в каком количестве и куда прилетит на территорию России.

Голикова подчеркнула, что никто не брошен, пишет РИА Новости. Будет составлен цивилизованный график возвращения, который позволит обеспечить здоровье тех, кто живет в России. Сейчас всем желающим вернуться на родину, необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги", на основе которой россияне будут распределены по датам и бортам.

Вице-премьер рассказала, что МИД уже представил списки тех, кто остается в данный момент за рубежом, а МВД их проверило. В результате не удалось установить личности половины россиян. "Невозможность их идентифицировать означает, что мы не понимаем, есть ли это фактические граждане и если они есть, то в какую точку они полетят", - пояснила Голикова.

Напомним, из-за пандемии коронавируса с 27 марта Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключением стали рейсы, которыми россияне возвращались на родину, а иностранцы за рубеж. С 31 марта было ограничено число прибывающих в Россию пассажиров. С четвертого апреля приостановлены все авиарейсы из-за рубежа. Это было сделано для защиты здоровья россиян и исключения новой волны завозных случаев коронавируса. Правительство утвердило порядок оказания помощи российским гражданам, находящимся за рубежом и не имеющим возможность самостоятельно вернуться в Россию. На эти цели МИД было выделено 500 миллионов рублей.