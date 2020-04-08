Сбербанк до мая отменил комиссию за пополнение карт из других банков

До 1 мая, на период нерабочих дней, Сбербанк отменил комиссии за пополнение своих карт с карт сторонних банков через свое приложение. Сбербанк запустил эту услугу в прошлом году, комиссия составляла 1,2%, но не менее 30 рублей.

"Многие наши клиенты регулярно пополняют карты Сбербанка с других карт. Некоторые предпочитают снимать наличные с одной карты в банкомате соответствующего банка, а затем вносить деньги на другую карту в банкомате Сбербанка, - рассказал директор дивизиона "Эквайринг и банковские карты" Сбербанка Дмитрий Малых. - В период самоизоляции, когда выход на улицу сопряжен с дополнительными рисками, мы отменили комиссию за онлайн-пополнение, чтобы людям не пришлось лишний раз пользоваться банкоматом и сталкиваться с наличными деньгами, которые могут стать переносчиком вируса".