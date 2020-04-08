Серию "Джуманджи" со Скалой Джонсоном продолжат после пандемии

Ремейк оригинальной семейной приключенческой картины с Робином Уильямсом "Джуманджи" может получить очередной сиквел.

Серия вампук со Скалой Джонсоном пожала настолько обнадеживающие финансовые всходы, что идет речь вот уж о третьем продолжении.

Напомним: оригинал освежили кэздановскими "Зовом Джунглей" (2017), следом - "Новым уровнем" (2019), где помимо Скалы сыграли комик Джек Блэк, милаха Карен Гиллан и Кевин Харт, заработав для студии только в прокате 1,75 миллиарда долларов, при общем бюджете в 215.

Неудивительно, что теперь Кэздан сулит в комментарии Collider новую картину линейки. Уточняя: проект в настоящее время находится на самой ранней стадии разработки и теперь неизвестно, когда сдвинется - ясность наступит лишь после того, как пандемия отступит и несущая колоссальные убытки индустрия начнет приходить в себя.

При этом режиссер отметил, что команда у них сработанная и они с нетерпением ждут возможности вернуться к проекту. То есть актерский состав, похоже, авансом в деле.

Подзаголовка у картины еще нет.