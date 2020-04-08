Сезон дорожных работ в России начался досрочно

Сезон дорожных работ начался досрочно - с ремонта дорог к больницам, сообщили в Росавтодоре. Работы идут, несмотря на ограничения, связанные с эпидемией коронавируса.

"Организации в сфере дорожного хозяйства отнесены к непрерывно действующим", - пояснили в Росавтодоре. В некоторых субъектах дорожные работы стартовали еще в феврале. Помимо аномально теплой погоды этому поспособствовало своевременное проведение аукционов по выбору подрядных организаций.

В первую очередь ремонтируют дороги, ведущие к социально значимым объектам, в том числе к больницам, поликлиникам, медицинским центрам. Всего в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" должны отремонтировать более 800 таких дорог. Часть из них уже приведена в нормативное состояние в прошлом году, другие вошли в перечень ремонтируемых объектов 2020 года.

Больше всего таких дорог - 38 - включено в программу ремонта в Республике Крым. В Новосибирской области отремонтируют 27 улиц, ведущих к больницам, в Свердловской области - 24, в Ставрополье и Нижегородской области - по 23, в Самарской области - 22 дороги, в Хабаровском крае и Костромской области - по 21, в Республике Северная Осетия - Алания - 20 дорог.

Ремонтируют не только проезжую часть, но и тротуары, пешеходные переходы, устанавливают светофоры и барьерные ограждения.

Ремонтируют не только проезжую часть, но и тротуары и пешеходные переходы, а также устанавливают светофоры и ограждения

На необходимость ремонта дорог к медицинским учреждениям в приоритетном порядке в марте указал минтранс. Как рассказали "Российской газете" в министерстве, расходы можно профинансировать за счет средств, предусмотренных в рамках нацпроекта. Минтранс подготовил методические рекомендации по развитию транспортной инфраструктуры. Вопрос финансового обеспечения ремонта автодорог, ведущих к больницам, поднимался еще осенью 2019 года на заседании президиума Госсовета, президент поручил его решить.

Россия и по плотности, и по протяженности дорог серьезно отстает от других стран, сказал "РГ" вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков. "До начала нацпроекта были регионы с долей дорог в нормативном состоянии меньше 10%. Нацпроект призван выровнять ситуацию, довести хотя бы до половины нормативное состояние дорог во всех регионах", - уточнил он. При планировании бюджета была заложена цена на нефть не ниже 40 долларов за баррель. Если она будет устойчиво ниже этой отметки, какие-то расходы могут быть урезаны. "Можно рекомендовать этот нацпроект урезать в последнюю очередь, так как вложения в инфраструктуру не разгоняют инфляцию и способствуют росту занятости", - говорит эксперт.