Шарапова вышла во второй круг виртуального US Open

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова удачно стартовала в виртуальном розыгрыше Открытого чемпионата США, который запустили организаторы US Open в условиях полного затишья в теннисном сезоне из-за пандемии коронавируса.

В отличие от "Ролан Гаррос" и Уимблдона, нью-йоркский "мэйджор", намеченный на август-сентябрь 2020 года, пока стоит в расписании. Но, чтобы болельщики не заскучали до этого времени, им предложили поиграть за своих кумиров.

В основную сетку мужского и женского турниров попали по 32 победителя US Open разных лет. Дальше проходит тот, за кого активнее голосуют в официальных соцсетях соревнований - Twitter и Instagram. Трофей уже выиграл Марат Сафин, который в финале "победил" испанца. За нашего чемпиона 2000 года проголосовали 60 процентов любителей тенниса.

В женской сетке болеем за Марию Шарапову, которая недавно объявила о завершении карьеры. В первом круге Маша выбила из борьбы американку Маргарет Корт. А еще одна россиянка Светлана Кузнецова покинула турнир, уступив чехословацкой и американской теннисистке Мартине Навратиловой. Следующей соперницей Шараповой станет бельгийка Жюстин Энен.

Поддержка Шараповой неудивительна. Это ответная реакция. Во время пандемии коронавируса Мария много общается с болельщиками. Сначала она провела видеоконференцию. В ней приняли участие 150 человек, которые также оказались в ситуации самоизоляции. А потом Шарапова опубликовала на своей странице в Twiiter номер телефона и предложила своим поклонникам присылать ей сообщения. Мария пообещала, что лично ответит на каждое. Этот пост набрал 2,2 миллиона просмотров за 40 часов.

Между тем

Организаторы первого в сезоне турнира "Большого шлема" - Открытого чемпионата Австралии, который обычно проходит во второй половине января, - готовы к любому развитию событий. При наихудшем сценарии распространения коронавируса Australian Оpen рассматривает возможность проведения очередного турнира в начале 2021 года без зрителей. Для игроков оргкомитет обязуется обеспечить изоляцию в гостиницах Мельбурна.

Напомним, что в этом сезоне соревнования в Мельбурне установили рекорд посещаемости. На кортах побывало более 812 тысяч человек.