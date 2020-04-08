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Рубрика: Digital

Знакомые все лица

Успеваете ли вы за новациями?
Текст: Антон Валагин, Юрий Гень, Татьяна Казанцева, Надежда Столярчук
В минском метро намерены ввести оплату проезда с использованием системы распознавания лиц. Портрет пассажира привязывается к его банковской карточке. Когда человек проходит через турникет, система через видеокамеру мгновенно сверяет лицо с фотографией. И тут же с карточки "узнанного" пассажира списываются деньги за проезд. Мы спросили наших российских читателей: а вы дружите с новыми технологиями?
Не от всех современных новаций граждане в восторге. Фото: Photoxpress Не от всех современных новаций граждане в восторге. Фото: Photoxpress
Не от всех современных новаций граждане в восторге. Фото: Photoxpress

Николай Коляда, драматург и театральный режиссер, Екатеринбург:

- С новыми технологиями я дружу, но такое радикальное решение меня пугает. Мы и так сейчас слишком привязаны к искусственному интеллекту. Сами знаете, вводишь в поисковик на компьютере или телефоне какой-то запрос, и потом целую неделю тебя атакует реклама. А уж если по "морде лица" оплата будет идти, то это просто пугает. Что за слежка?

Наталья Кулакова, преподаватель красноярского педуниверситета:

Фото: Photoxpress
Каким будет общий электронный магазин России и Беларуси

- Для меня как педагога новинки интернет-технологий имеют особое значение, особенно сейчас. Работаю со студентами интерактивно, использую различные информационные платформы. Да и вообще, это просто интересно! Благодаря новым технологиям в нашу жизнь вошли онлайн-посещения театров, музеев, виртуальные экскурсии. А чего стоят танцы онлайн! Я сама заразилась румбой и подсадила на нее своих студентов!

Любовь Семенова, пенсионерка, Воронеж:

- До самоизоляции я использовала подаренный детьми ноутбук только для пасьянсов, а с друзьями и внуками общалась вживую. Теперь же пришлось осваивать современные технологии. Сначала, следуя телефонным инструкциям зятя, установила на компьютер удаленный доступ. Потом он подключил мне скайп. Теперь ежедневно разговариваю с родными и знакомыми по интернету. А еще стала посещать виртуальные музеи. Сегодня, например, полдня ходила по Третьяковке.

Евгений Мельников, директор по информтехнологиям, Краснодар:

- У нас в одном из городских супермаркетов уже не первый день работает система "оплата по лицу". Для того чтобы ее использовать, человек должен скачать специальное приложение на мобильный телефон, привязать к нему свою банковскую карту и сделать селфи. Затем в приложение загружается фото лица. В следующий раз, когда посетитель подходит к кассе, специальный терминал сканирует его лицо и автоматически считывает деньги с банковской карточки. При этом покупателю не надо показывать мобильный телефон или саму карту. То есть вообще ничего не надо делать. Мечта богатого лентяя.

Digital Технологии

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