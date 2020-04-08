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8 апреля 2020 г.

Закон Санкт-Петербурга от 8 апреля 2020 года № 205-43 "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге"

Дата подписания 8 апреля 2020 г.
Опубликован 8 апреля 2020 г.

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 8 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" следующие изменения:

1. Главу 2 дополнить статьей 86-1 следующего содержания:

"Статья 86-1. Нарушение требований нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга

1. Неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий), если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния и не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Неисполнение гражданами требований нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности па территории Санкт-Петербурга, в том числе необеспечение режима самоизоляции, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния и не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей.

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи, с использованием транспортного средства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.".

2. В пункте 1 статьи 48:

в подпункте 3:

в абзаце втором слова "предусмотренных в пункте 1 статьи 16" заменить словами "предусмотренных в статье 86-1, пункте 1 статьи 16";

дополнить абзацем следующего содержания:

"исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории Санкт-Петербурга от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - дела об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 86-1 настоящего Закона Санкт Петербурга;";

в подпункте 4 слова "предусмотренных в статье 372" заменить словами "предусмотренных в статьях 86-1 и 372".

3. В пункте 2 статьи 51:

в подпункте 3 слова "предусмотренных в статье 12" заменить словами "предусмотренных в статьях 86-1 и 12";

в подпункте 51 слова "предусмотренных статьей 39" заменить словами "предусмотренных в статьях 86-1 и 39";

в подпунктах 6, 8 и 9 слова "предусмотренных статьей 444" заменить словами "предусмотренных в статьях 86-1 и 444";

дополнить подпунктами 10 - 13 следующего содержания:

"10) исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, обеспечивающего проведение государственной политики и осуществляющего государственное управление в области благоустройства: садово-паркового, лесопаркового хозяйства, содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения Санкт Петербурга и иных объектов благоустройства, грузового автомобильного транспорта, обращения с отходами на территории Санкт-Петербурга, - об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 86-1 настоящего Закона Санкт-Петербурга;

11) исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, проводящего государственную политику Санкт-Петербурга в сфере городского и пригородного транспорта, внешнего транспорта (кроме грузового автомобильного транспорта), а также междугородного и международного пассажирского автомобильного транспорта, - об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 86-1 настоящего Закона Санкт-Петербурга;

12) исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, проводящего государственную политику в сфере полиграфии, книгоиздания, распространения книжной и периодической печатной продукции, средств массовой информации, социальной рекламы, - об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 86-1 настоящего Закона Санкт-Петербурга;

13) исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченного на проведение государственной политики в сфере контроля за использованием и сохранностью государственного имущества Санкт-Петербурга (за исключением объектов жилищного фонда), выявления и предотвращения деятельности по самовольному строительству на территории Санкт-Петербурга, а также демонтажа самовольных построек на территории Санкт-Петербурга, - об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 86-1 настоящего Закона Санкт-Петербурга.".

Статья 2

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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