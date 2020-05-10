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10.05.2020 15:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге с 12 мая за выход на улицу без маски и перчаток можно будет получить штраф. Его размер составит 4 тысячи рублей, сообщает комитет по вопросам законности и правопорядка Северной столицы.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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В ведомстве отмечают, что ответственность будет наступать в соответствии со статьей 8.6.1 городского кодекса об административных нарушениях.

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.

До 11 мая включительно масочный и перчаточный режимы носят рекомендательный характер. При этом городские власти не вводят каких-то жестких требований к средствам защиты. В частности, органы дыхания можно защищать как медицинскими, так и тканевыми. Перчатки также допустимы любые, в том числе и тканевые.

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