Техас предложил сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки

Сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки предложил Райан Ситтон, комиссар железнодорожной комиссии Техаса - регулятора нефтяной отрасли штата. Об этом комиссар написал в своем Twitter.

В нем Райан Ситтон сообщает, что не примет участия в завтрашней встрече ОПЕК+, но хотел бы посоветовать нефтедобывающим странам сократить добычу на 20 млн баррелей в сутки. Комиссар также отметил, что в течение трех ближайших месяцев в США производство нефти снизится на 4 млн баррелей в сутки естественным путем. По его словам, если завтра страны не договорятся о сокращении добычи нефти, то через два месяца объем, который придется сокращать, возрастет до 30 млн баррелей в сутки.

Переговоры участников ОПЕК+ и других нефтедобывающих стран намечены на 9 апреля. Точный состав участников до сих пор неизвестен. Со стороны России пока озвучивался вариант общего сокращения производства нефти, с участием США и других нефтедобывающих стран, на 10 млн баррелей в сутки. Избыток нефти на рынке оценивается сейчас в 15-20 млн баррелей в сутки.