Новости

Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости 21:08
Путин поручил прописать, на какие работы можно тратить субсидии в борьбе с COVID 21:02
В штате Нью-Йорк за сутки умерли от коронавируса более 700 человек 20:59
В Италии за сутки выздоровело рекордное количество человек 20:38
В Мордовии ввели местные надбавки для медиков, борющихся с эпидемией 20:35
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской НПО 20:32
Техас предложил сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки 20:22
Путин попросил не прекращать региональные выплаты врачам 20:00
Горбольница Армянска стала очагом коронавируса 19:49
Россияне набросились на Toyota RAV4 19:30
МИД Беларуси продолжает содействовать возвращению граждан на родину 19:29
Росгвардия при осложнении ситуации с коронавирусом предоставит свои госпитали 19:25
Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США 19:18
Росавиация просит право согласовывать вывозные рейсы бизнес-джетами 19:08
Экс-главе курганского МЧС предъявили новые обвинения 19:02
Турецких бездомных поселят в гостевых домах госучреждений из-за пандемии 18:42
Видео: пришелец из "Доктора Кто" принуждает англичан к самоизоляции 18:34
На Кубани организовали онлайн-проверку подлинности спецпропусков 18:33
В ВОЗ ответили на угрозу Трампа прекратить финансирование 18:31
Мэр Москвы призвал бизнес не сокращать работников в период борьбы с COVID-19 18:31
Ученые: Антипаразитарный препарат способность подавлять коронавирус 18:28
Песков назвал дату опубликования поручений Путина с новыми мерами поддержки 18:14
В Рязани убийце пяти человек предъявили обвинение 18:11
КамАЗ рассказал, когда выйдет премиальный тягач 18:11
Сбербанк возвращается к обычному режиму работы всех отделений 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 20:22
Рубрика: Экономика

Техас предложил сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки

Текст: Сергей Тихонов

Сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки предложил Райан Ситтон, комиссар железнодорожной комиссии Техаса - регулятора нефтяной отрасли штата. Об этом комиссар написал в своем Twitter.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
Дональд Трамп заявил о возможности сокращения добычи нефти в США

В нем Райан Ситтон сообщает, что не примет участия в завтрашней встрече ОПЕК+, но хотел бы посоветовать нефтедобывающим странам сократить добычу на 20 млн баррелей в сутки. Комиссар также отметил, что в течение трех ближайших месяцев в США производство нефти снизится на 4 млн баррелей в сутки естественным путем. По его словам, если завтра страны не договорятся о сокращении добычи нефти, то через два месяца объем, который придется сокращать, возрастет до 30 млн баррелей в сутки.

Переговоры участников ОПЕК+ и других нефтедобывающих стран намечены на 9 апреля. Точный состав участников до сих пор неизвестен. Со стороны России пока озвучивался вариант общего сокращения производства нефти, с участием США и других нефтедобывающих стран, на 10 млн баррелей в сутки. Избыток нефти на рынке оценивается сейчас в 15-20 млн баррелей в сутки.

Эксперты EIA спрогнозировали снижение объемов добычи нефти в США

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире США Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Сокращение добычи нефти

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Безработным родителям будут выплачивать по 3 тысячи в месяц на ребенка
Мишустин разъяснил порядок вывоза граждан РФ по спискам с "Госуслуг"
Аналитики Банка России не исключили второй волны вируса к концу года
ВТО обязала Украину выполнить требование РФ по спору до 15 сентября
В Госдуме разъяснили правила поездок на автомобилях в период пандемии
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле