Письмо с просьбой открыть продажу машин и станций техобслуживания в адрес председателя правительства Михаила Мишустина направили Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и Российский союз автостраховщиков (PCA). Письмо есть в распоряжении "РГ".
Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс. Он пояснил, что запрет на эту деятельность, введенный в большинстве регионов, делает невозможной эксплуатацию автомобилей, в том числе у служб, поддерживающих жизнеобеспечение городов.
Кроме того, у автовладельцев, машина которых сломалась или пришла в негодность, отсутствует возможность отремонтировать ее или купить новую.
Сейчас многие автомобилисты столкнулись с ситуацией, когда даже если пробил колесо на дороге, невозможно его отремонтировать. Шиномонтажи не работают. Таким образом, мобильность населения, возможность добраться до магазинов и аптек сильно ограничены.
- Станции техобслуживания официальных дилеров позволяют обеспечить максимально возможное разделение клиентского потока, а также выполнение других санитарно-эпидемиологических требований, - сказал Игорь Юргенс.
Он отметил, что обращение РСА и РОАД поддержал Минпромторг. Министерство направило всем руководителям региональных субъектов РФ письмо с рекомендациями включить автозапчасти в перечень разрешенных к продаже товаров и разрешить осуществлять техобслуживание и ремонт машин.
Ранее Центробанк предложил ввести мораторий на техосмотр. И разрешить страховщикам продавать полисы ОСАГО без проведения ТО. Но одним указанием ЦБ это сделать невозможно. Требуется внесение изменений в законы. Центробанк предлагает продавать полисы ОСАГО без проведения ТО до тех пор, пока самоизоляция не будет отменена.
Но при этом те, кто купит полисы без ТО, должны будут в течение трех месяцев с момента отмены санитарно-эпидемиологических мер пройти техосмотр.