Страховщики и дилеры предлагают разрешить продажу автомобилей, запчастей к ним, а также их техническое обслуживание, несмотря на все меры по самоизоляции. А Центробанк просит правительство внести изменения в законы, чтобы можно было продавать полисы ОСАГО без техосмотра. Иначе может наступить транспортный коллапс.

Письмо с просьбой открыть продажу машин и станций техобслуживания в адрес председателя правительства Михаила Мишустина направили Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и Российский союз автостраховщиков (PCA). Письмо есть в распоряжении "РГ".

Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс. Он пояснил, что запрет на эту деятельность, введенный в большинстве регионов, делает невозможной эксплуатацию автомобилей, в том числе у служб, поддерживающих жизнеобеспечение городов.

Кроме того, у автовладельцев, машина которых сломалась или пришла в негодность, отсутствует возможность отремонтировать ее или купить новую.

Сейчас многие автомобилисты столкнулись с ситуацией, когда даже если пробил колесо на дороге, невозможно его отремонтировать. Шиномонтажи не работают. Таким образом, мобильность населения, возможность добраться до магазинов и аптек сильно ограничены.

Запрет на ремонт и техобслуживание автомобилей ставит под угрозу их эксплуатацию, в том числе у служб, поддерживающих жизнеобеспечение городов

- Станции техобслуживания официальных дилеров позволяют обеспечить максимально возможное разделение клиентского потока, а также выполнение других санитарно-эпидемиологических требований, - сказал Игорь Юргенс.

Он отметил, что обращение РСА и РОАД поддержал Минпромторг. Министерство направило всем руководителям региональных субъектов РФ письмо с рекомендациями включить автозапчасти в перечень разрешенных к продаже товаров и разрешить осуществлять техобслуживание и ремонт машин.

Ранее Центробанк предложил ввести мораторий на техосмотр. И разрешить страховщикам продавать полисы ОСАГО без проведения ТО. Но одним указанием ЦБ это сделать невозможно. Требуется внесение изменений в законы. Центробанк предлагает продавать полисы ОСАГО без проведения ТО до тех пор, пока самоизоляция не будет отменена.

Но при этом те, кто купит полисы без ТО, должны будут в течение трех месяцев с момента отмены санитарно-эпидемиологических мер пройти техосмотр.